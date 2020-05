LKS zagra w wyższej klasie rozgrywkowej? Gołuchowianie wystosowali pismo o przyznanie klubowi licencji na grę w III lidze

Coraz więcej wskazuje na to, że LKS Gołuchów zagra w przyszłym sezonie w wyższej klasie rozgrywkowej. 15 maja klub wystosował do piłkarskich władz pismo o przyznanie licencji na grę w III lidze. Ostateczna decyzja co do przyszłości LKS-u - jak czytamy na profilu facebookowym klubu - ma zostać podjęta po rozmowach z przedstawicielami gminy Gołuchów, czyli głównego sponsora.

Największym problemem są oczywiście pieniądze. Gra w III lidzie wiąże się z wyższymi kosztami. - Piłkarze będą otrzymywać takie same stypendia jak w czwartej lidze. To był jeden z tych warunków, który musiał zostać spełniony, jeśli chcemy grać w wyższej klasie rozgrywkowej i zawodnicy na to przystali - mówi prezes klubu Józef Banasiak. - Nie powinniśmy mieć większych problemów ze spełnieniem wymogów licencyjnych. Boisko jest stosunkowo nowe, dzisiaj prawdopodobnie będzie wizytował je przedstawiciel związku - dodaje. Klub czeka też praca do wykonania w zakresie wzmocnienia lub przynajmniej uzupełnienia kadry, zwłaszcza, że nie wszystkim piłkarzom czas pozwoli łączyć pracę z grą na poziomie trzeciej ligi. - Wiemy już, że jeden zawodnik na pewno się wycofa, drugi jeszcze się waha - podkreśla prezes Banasiak. Poziom wyżej zagra również druga drużyna LKS-u Gołuchów, która w przedwcześnie zakończonym sezonie wywalczyła awans z A-klasy do klasy okręgowej.