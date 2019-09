LKS Gołuchów utrzymał pozycję lidera, Stal Pleszew przegrała z Wilkami Wilczyn, cenne zwycięstwa Gladiatorów i Czarnych, dominacja Kuczkowa

IV liga

Relacja z meczu LKS Gołuchów - Victoria Ostrzeszów

V liga

Tak jak w IV lidze hitem kolejki był pojedynek LKS-u z Victorią Ostrzeszów, tak poziom niżej wszystkie oczy były zwrócone na Pleszew, gdzie Stal mierzyła się z Wilkami Wilczyn, liderem tabeli. Podopieczni Łukasza Bandosza potrzebowali zwycięstwa, aby utrzymać kontakt z prowadzącym duetem. Mecz jednak nie ułożył się po myśli pleszewian. Goście na przerwę schodzili z dwubramkowym prowadzeniem. Najpierw z rzutu karnego trafił Krystian Robak. „Gol do szatni” był dziełem Mikołaja Nowakowskiego.

Po godzinie gry nadzieję na korzystny rezultat przywrócił Błażej Ciesielski. Stal miała swoje szanse na doprowadzenie do remisu, żadnej jednak nie wykorzystała. Wilki były za to do bólu skuteczne i w końcówce Patryk Grabowiecki rozstrzygnął losy meczu.

Wygrała też Odolanovia i strata Stali do ścisłej czołówki wzrosła do 6 punktów. Pleszewian dodatkowo wyprzedził zespół ze Słupcy.