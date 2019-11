LKS Gołuchów stracił pozycję lidera, Stal zrehabilitowała się za porażkę z Polonusem, wygrane Prosny i Żaków, LZS Kuczków mistrzem jesieni

IV liga

Wyjazdowy mecz z Pogonią Nowe Skalmierzyce zapowiadał się na trudny sprawdzian dla lidera z Gołuchowa, jednak piłkarze LKS-u przystępował do spotkania w dobrych nastrojach. W końcu trzy ostatnie mecze zakończyły się zwycięstwami zespołu Macieja Dolaty. Problem dla trenera ekipy z Grodu Żubra stanowiła jedynie nieobecność pauzującego za żółte kartki Dawida Guźniczaka. Pogoń Nowe Skalmierzyce też przez moment była liderem IV ligi. Zwycięstwa jednak zaczęła przeplatać z porażkami i szybko wypadła poza podium. Po dwóch niepowodzeniach z rzędu, drużyna Mariusza Kaczmarka rozbiła w Kępnie miejscową Polonię i w bojowych nastrojach przystąpiła do sobotniej potyczki z LKS-em.

Gospodarze rozpoczęli od mocnego uderzania. W 14’ na listę strzelców wpisał się najskuteczniejszy zawodnik Pogoni Dawid Kuczyński. Po zmianie stron snajper z Nowych Skalmierzyc wykorzystał rzut karny, a 4’ później cieszył się z hat-tricka. Gołuchowianie odpowiedzieli w 81’ za sprawą Krystiana Benuszaka. To było jednak za mało na dobrze usposobionych piłkarzy Mariusza Kaczmarka. W końcówce meczu Kacper Majerz jeszcze dwa razy trafił do bramki LKS-u. Porażka kosztowała ekipę z Grodu Żubra spadek z pierwszego na trzecie miejsce ligowej tabeli. Nasza drużyna ma 32 punkty, tyle samo co poprzedzające ją zespoły z Wrześni i Tarnowa Podgórnego.