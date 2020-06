LKS Gołuchów rozpoczął przygotowania do sezonu. W pierwszym treningu uczestniczyło 25 zawodników

We wtorek, 2 czerwca 2020 r., LKS Gołuchów rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. W kampanii 2020/21 zespół będzie rywalizował w 3. lidze.

LKS Gołuchów w przedwcześnie zakończonym sezonie 4. ligi finiszował na pierwszym miejscu. Dzięki temu zyskał prawo gry w wyższej klasie rozgrywkowej, prawo z którego w Grodzie Żubra postanowili skorzystać. - Jak zareagowałem, gdy dowiedziałem, że wywalczyliśmy awans? Była radość, ale zdawałem sobie sprawę, że czeka nas mega trudne zadanie. Od razu pojawiły się w głowie plusy i minusy. Zastanawiałem się co już jest przygotowane, a czego nam brakuje, co trzeba zrobić, nad czym pracować. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, czy podejmiemy się tego wyzwania. Decyzja należała przede wszystkim do drużyny i zarządu klubu - opowiada trener zespołu Maciej Dolata. Czasu na jej podjęcie nie było dużo. Zawodnicy jednak wyrazili chęć sprawdzenia swoich umiejętności w 3. lidze, więc władze LKS-u zdecydowały się działać. Wystosowały pismo o przyznanie licencji na grę w wyższej klasie rozgrywkowej. Zielone światło dał również główny sponsor klubu, czyli gmina Gołuchów. LKS nie powinien mieć większych problemów ze spełnieniem warunków licencyjnych. Boisko już zostało pozytywnie zweryfikowane przez przedstawicieli Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Teraz czas na skompletowanie kadry. Pierwszy trening odbył się 2 czerwca. Wtorkowe zajęcia, podobnie jak czwartkowe i sobotnie mają charakter otwarty. Oznacza to, że w treningu, po wcześniejszym zgłoszeniu, mogą wziąć udział piłkarze, którzy chcieliby spróbować swoich sił w 3. lidze. W pierwszych zajęciach uczestniczyło 25 zawodników. - Jest jeszcze grupa piłkarzy, która do nas dołączy, więc w ciągu dwóch tygodni to się będzie mocno tasować - podkreśla szkoleniowiec. Właśnie tyle czasu dał sobie Maciej Dolata na skompletowanie kadry. - Biorąc pod uwagę, że mamy drugą drużynę, chciałbym żeby minimum 20 zawodników było przypisanych stricte do pierwszego zespołu. W tej grupie powinno być 2 bramkarzy i 4 młodzieżowców - tłumaczy trener gołuchowian.

Na jakie pozycje szuka zawodników gołuchowski klub? - Rozglądaliśmy się za bramkarzem, który musi być młodzieżowcem. To jest dla nas najważniejsze. Odszedł Krzysztof Czabański więc przydałby się nam środkowy obrońca, który wzmocniłby rywalizację. Szukamy też kogoś na pozycję numer 8. Musimy mieć jakąś alternatywę dla Maćka Mikołajczyka, na wypadek jego ewentualnej słabszej dyspozycji czy kartek, bo czeka nas długi sezon - opowiada szkoleniowiec.

Oprócz Czabańskiego w barwach LKS-u na trzecioligowych boiskach nie zobaczymy Mateusza Szukdlarskiego, któremu na grę nie pozwala trzyzmianowa praca. - Nie wiemy co z Michałem Marciszakiem, który deklarował, że nie będzie grał, ale dzisiaj pojawił się na zajęciach. Trenuje z nami Bartek Kubiak, który jest piłkarzem Gromu Golina i też do końca nie wiadomo, czy będzie do naszej dyspozycji. Powoli kadra będzie się krystalizowała. Mam nadzieję, że tak jak sobie założyłem, w ciągu 2 tygodni wszystko się wyjaśni - kończy Maciej Dolata.

