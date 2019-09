LKS Gołuchów i LZS Las Kuczków na czele swoich lig, Stal Pleszew goni liderów z Wilczyna i Odolanowa, pierwszy punkt Gladiatorów Pieruszyce

Damian Cieślak

Za nami kolejny piłkarski weekend. Najwięcej powodów do radości mają w Gołuchowie i Kuczkowie. LKS przewodzi IV lidze, a LZS pewnie stawia kolejne kroki na drodze do awansu do A-klasy. W tejże klasie rozgrywkowej różnie wiedzie się naszym aktualnym przedstawicielom. Z kolei w V lidze efektowną wygraną zanotowała Stal Pleszew.