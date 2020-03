Linia kolei dużych prędkości będzie przebiegała przez Dobrzycę? Co na to władze gminy?

- Mam nadzieję, że ten plan nie wypali, bo ktoś zaplanował tę kolej między Nowym Światem a Dobrzycą, czyli całe tereny, które mamy pod mieszkalnictwo czy inwestycje byłyby zabrane. Gdyby to się udało przesunąć poza Nowy Świat to byłoby to dal nas korzystniejsze rozwiązanie. To jest dopiero wstępna koncepcja, więc trudno powiedzieć, czy dojdzie do jej realizacji. My na pewno nie damy sobie podrzucić kukułczego jaja, i nie zgodzimy się na budowę czegoś, co zniszczy naszą infrastrukturę, a nie przyniesie nam żadnych korzyści, bo te pociągi u nas zatrzymywać się nie będą - mówi Jarosław Pietrzak, burmistrz gminy Dobrzyca.

Budowa linii planowana jest w ramach kolejowej części Programu Centralny Port Komunikacyjny. W Wielkopolsce ma powstać m.in. linia nr 85 Warszawa – CPK – Łódź – Kalisz – Poznań, która od swojego kształtu jest nazywana „igrekiem”. Zakładana prędkość eksploatacyjna pociągów na tym odcinku to co najmniej 250 km/h.