Lewica gotowa do wyborów. Reprezentanci ugrupowania, z byłym premierem i obecnym europosłem Leszkiem Millerem na czele, gościli w Pleszewie

Wybory odbędą się 13 października. Kampania będzie krótka i intensywna. Kandydaci mają stosunkowo niewiele czasu na zaprezentowanie się. - Może to i dobrze - mówi wiceprzewodnicząca SLD. - Jeżeli kandydat jest lokalnie silną osobowością to to wystarczy. Wierzymy, że nasi reprezentanci osiągną jak najlepsze wyniki - podkreśla. Przedwyborcze sondaże są dość optymistyczne dla Lewicy i kształtują się na poziomie 11-12%. To oznacza, że po 4-letniej przerwie ugrupowanie znów znajdzie się w Sejmie. - Mamy bardzo dużo pokory do tego, co pokazują media, bo najważniejsza jest pilna i mocna praca u podstaw . Nasz program jest prospołeczny, progospodarczy, odnosi się również do naszych wcześniejszych postulatów, których nie zmieniamy, ale unowocześniamy - tłumaczy Karolina Pawliczak.

Trudna sztuka budowania koalicji

W Kaliszu (okręg 36) listę lewicy otworzy Wiesław Szczepański, były poseł SLD i szef wielkopolskich struktur tej partii. "Dwójka" to z kolei Patryk Janczewski z Wiosny. To drugie nazwisko budzi największe kontrowersje, także w samym Sojuszu. - Jest to osoba rekomendowana z innego miasta i to jest taka wątpliwość, bo jednak chcemy - i takie jest moje osobiste zdanie - żeby nasze listy zasilali lokalni działacze, osoby znane i pochodzące z danego regionu - mówiła dyplomatycznie Karolina Pawliczak. W język nie gryzł się za to były premier. - Powiem szczerze krew się we mnie burzy. Umieszczanie na 2. pozycji osoby, której jedyną kwalifikacją jest bycie asystentem pana Biedronia to jest po prostu nietakt. Karolina przez te lata dowiodła swoich kompetencji, swojej fachowości, zajmowała bardzo wysokie stanowiska w samorządzie kaliskim, jest wiceprzewodniczącą SLD. Gdyby wyprzedziła ją osoba mająca odpowiedni dorobek, kwalifikacje to jeszcze można byłoby dyskutować - mówił Leszek Miller. Emocje łagodził Henryk Woldański. - Takie są prawa koalicji. Czasami trzeba zrobić pół kroku do tyłu. SLD przypadły miejsca pierwsze i trzecie, Wiośnie drugie, a Razem czwarte. Jeżeli ktoś jest znaną osobą, to większość wyborców, bez względu na to, czy kandydat będzie na 2. czy 5. miejscu i tak go na tej liście znajdzie - podkreślał.

Pochwały dla szpitala

Poprzednio Leszek Miller gościł w Pleszewie podczas kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wtedy również odwiedził szpital. - Cieszę się niezmiernie dlatego, że kilka obiektów, kilka sal, które wtedy były w fazie budowy, teraz już funkcjonuje. Ten czas został świetnie wykorzystany. To bardzo dobrze, że w Wielkopolsce jest szpital, który w rozmaitych rankingach znajduje się w krajowej czołówce. Dzisiejsza wizyta utwierdza mnie w przekonaniu, że tak będzie przez długi czas - zakończył były premier, który gościł dziś również w firmie Rystal.