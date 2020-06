Leszek Bierła oddał sprawę swojego zwolnienia do sądu. Nie zgadza się z opinią starosty [OŚWIADCZENIE]

Oświadczenie Leszka Bierły

Nie zgadzam się z decyzją Starosty rozwiązania ze mną umowy o pracę w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia z winy pracownika.

Nie było naruszenia obowiązków ani zaniechań związanych z COVID -19, w tym zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Urząd Pracy w Pleszewie nieprzerwalnie pracował. Aby zapobiec narażeniu całej załogi na zarażenie się COVID-19, część pracowników skierowana była do zdalnej pracy lub przebywała na zaległych urlopach. W kryzysowym okresie od 27-30 kwietnia 2020 r. Urzędem kierował wyznaczony wcześniej odpowiedni pracownik, który wspierany był przez zastępcę dyrektora. W tym czasie w Urzędzie pracowało pięciu pracowników PUP i trzech ze starostwa oraz siedmiu na pracy zdalnej będących w kwarantannie (przebywanie na kwarantannie jest odosobnieniem, a nie chorobą i w tym czasie można wykonywać pracę zdalną). Po świętach majowych z kwarantanny do pracy wraz z zastępcą wróciła większość pracowników. Urząd Pracy w Pleszewie był bezpieczny, gdyż w niedzielę 26 kwietnia 2020 r. został on w całości odkażony przez ekipę dezynfekcyjną Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Stawiane zarzuty, co do negowania polecenia Starosty w sprawie „usprawnienia pracy Urzędu”, uważam bezzasadne. Wyniesienie komputerów z danymi petentów i ich firm oraz numerami kont bankowych poza Biuro Pracy, pozbawiłoby Urząd bezpieczeństwa informatycznego i naraziłoby na atak hakerów internetowych. Zgoda na to, byłaby naruszeniem obowiązków przez dyrektora Urzędu.

Oświadczam, że nie było opóźnień w rozpatrywaniu i realizacji wniosków związanych z tarczą antykryzysową zwłaszcza, że termin rozpoczęcia realizacji mógł być rozpoczęty po wpłynięciu pieniędzy do budżetu, tj. po 14 kwietnia 2020 r. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone w ustawowym terminie.

Ponadto informuję, że:

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w listopadzie 2019 r. został wyróżniony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego za efektywną i pełną zaangażowania pracę na rzecz aktywności zawodowej bezrobotnych w Programie Razem Skuteczniej Bis

oraz otrzymał nagrodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za efektywność zatrudnieniową i kosztową aktywizacji zawodowej za rok 2019.

Leszek Bierła