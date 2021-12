Lenartowice. W ciągu trzech najbliższych lat zainwestują w szkołę blisko 5 milionów złotych

Szkoła podstawowa i przedszkole w podpleszewskich Lenartowicach „zbiera” dzieci z kilku wsi. Rola szkoły z roku na rok rośnie z uwagi na zlokalizowane w tej miejscowości ogromne i wciąż powiększające się osiedle domów jednorodzinnych, a co za tym idzie rosnącą liczbę uczniów. Kapitalny remont i rozbudowę szkoły podzielono na etapy. Pierwszy z nich obejmujący najstarszą część budynku, w którym zlokalizowane jest przedszkole, biblioteka i administracja szkoły, właśnie dobiegł końca. Burmistrz Arkadiusz Ptak uroczyście wspólnie z uczniami oddał szkołę do użytku.

- Nowe jest dosłownie wszystko. Wymieniono wszystkie instalacje, zerwano stare podłogi i tynki, wymieniono drzwi i okna. We wnętrzach widać nowoczesność i estetykę. Dodatkowo zakupiono wszystkie nowe meble, uzupełniono pomoce dydaktyczne. W wyremontowanych salach „zamieszkały” przedszkolaki oraz jedna klasa ósma. Nową jakość ma także biblioteka, pokój nauczycielski i biura administracji. Szkoła oczywiście przeszła na ogrzewanie ekologiczne. Co ciekawe, zostanie także wyposażona w innowacyjną bezkanałową instalację do oczyszczania powietrza opracowaną przez jedną z pleszewskich firm. Będzie więc zdrowo i ekonomicznie, ponieważ instalacja ma znaczne obniżyć koszty ogrzewania - wylicza Anna Bogacz, rzecznik pleszewskiego ratusza.