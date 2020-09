Lekkoatletyka. Mityng KL Iskra Białogard 2020. Jak spisali się zawodnicy Klubu Sportowego Stal Pleszew?

Stal poskromiła Lwa

Stal Pleszew przystępowała do meczu z Lwem Pogorzela po dwóch porażkach. Drużyna Mariusza Kułaka zostawiła dotychczasowe niepowodzenia za sobą i od początku spotkania wykazywała wielką chęć do gry. Po końcowym gwizdku nasi piłkarze mieli powody do zadowolenia.