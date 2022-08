Lekkoatletyka. Mateusz Siuda stanął na podium Mistrzostw Europy

Mateusz Siuda stanął na podium lekkoatletycznych Mistrzostw Europy

W piątek, 19 sierpnia 2022 roku, polska sztafeta 4x100 metrów w składzie Dominik Kopeć (Agros Zamość), Przemysław Słowikowski (MKL Szczecin), Patryk Wykrota (Stal LA Ostrów Wielkopolski) i Mateusz Siuda (OŚ AZS Poznań) zajęła trzecie miejsce w swoim biegu półfinałowym Mistrzostw Europy w Monachium. Nasi sprinterzy awansowali do decydującej rozgrywki z czwartym czasem (38,60 s). W niedzielny wieczór, ostatniego dnia zawodów, było jeszcze pięknej, choć w składzie zabrakło pleszewianina. Trenerzy zdecydowali się bowiem na jedną zmianę. Mateusza Siudę zastąpił Adrian Brzeziński (MKL Toruń). To właśnie on rozpoczął medalowy bieg, a wszystko zakończył Kopeć, który minimalne wyprzedził Holendra Raphaela Bouju. Polacy pokonali dystans w czasie 38,15 s i ustanowili nowy rekord kraju - poprzedni był gorszy o 16 setnych. Mistrzami Europy zostali Brytyjczycy, srebro dla Francuzów.