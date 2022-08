Lekkoatletyka. "Mam nadzieję, że ten medal to dopiero początek". Pleszewianin Mateusz Siuda opowiada o sukcesie na Mistrzostwach Europy

Przed mistrzostwami polscy sprinterzy szlifowali formę na zgrupowaniu w Karpaczu. Podczas treningów trenerzy kładli duży nacisk na dopracowanie zmian. Forma prezentowana przez zawodników była na równym, wysokim poziomie. To tutaj wyklarował się skład i ustawienie sztafety na eliminacje i ewentualny finał europejskiego czempionatu.

- Podczas sprawdzianu wszyscy wpadliśmy na metę - niemal co do tysięcznej - w tym samym czasie. To również w Karpaczu dowiedziałem się, że jeśli awansujemy do finału, to zmieni mnie Adrian Brzeziński, choć oczywiście musiałem być cały czas w gotowości, bo zawsze mogło zdarzyć się coś nieprzewidzianego - opowiada Mateusz Siuda.