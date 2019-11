Lekcje ze Skype’em w Zespole Szkół Usługowo - Gospodarczych, czyli podróż po świecie bez wychodzenia z klasy

W ciągu jednej lekcji uczniowie Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych zawitali do Kenii, Wielkiej Brytanii, USA, Bangladesz oraz Ukrainę. Było to możliwe dzięki narzędziu „Skype in the Classroom („Skype w klasie”) które daje nauczycielom i uczniom możliwość spotkania z rówieśnikami z całego świata za pośrednictwem Skype’a.

Microsoft Global Learning Connection 2019 to światowy maraton lekcji z wykorzystaniem Skype, Teams czy Flipgrid w formie Mystery Skype, spotkań z prelegentami, wirtualnych wycieczek klasowych Skype. Chcemy, aby w tym czasie jak najwięcej osób odbyło wirtualne podróże i zgromadziło jak najwięcej wirtualnych mili – cel na ten rok: 17 milionów wirtualnych mil. Dzięki takim spotkaniom uczniowie mieli możliwość wykorzystania języka obcego (nie tylko angielskiego!) w realnych kontekstach i bardzo naturalnych sytuacjach. Mogli wspólnie popracować nad projektem z kolegą z innego kraju, porozmawiać o szkole, kulturze, pięknych miejscach.