Lekcja nurkowania i wizyta u strażaków. Trwa trzecia edycja Klubu Małego i Młodego Ratownika

Trwa trzecia edycja Klubu Małego i Młodego Ratownika. 30 dzieci pod czujnym okiem ratowników z WOPR Gołuchów doskonali umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i medycznego. W tym roku uczestnicy po raz pierwszy mogli wziąć udział w zajęciach z nurkowania przygotowanych przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu. -Poświęcając swój wolny czas przyjechali z dużą ilością specjalistycznego sprzętu, aby przekazać swoją wiedzę naszym małym i młodym Ratownikom. A my... nadal nie potrafimy uwierzyć w to, co dzieje się wokół nas, ilu wspaniałych ludzi pojawia się na naszej drodze, którzy oferują nam swoją pomoc, kierują słowa uznania za to, co udało nam się dokonać i zapewniają, że jak tylko będą mogli to będą wspierać nasze działania - mówi Dominik Kołaski, prezes WOPR Gołuchów.