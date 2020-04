Kwiodawcy nie zawiedli także w czasie epidemii. 117 z nich podzieliło się życiodajnym lekiem

Oczywiście, nim odbyła się akcja, Dom Parafialny, będący od lat miejscem akcji Pleszewskiego Klubu Krwiodawców, został dokładnie zdezynfekowany i przygotowany do przyjęcia nawet dwustu krwiodawców. Wyznaczono specjalne strefy i zadbano o rękawiczki, maseczki i płyn do dezynfekcji dla uczestników przedsięwzięcia.

- W dobie tego co doświadczamy w życiu prywatnym - pandemii - Dziękuję. Dziękuję za to, że przestrzegaliście wszystkich zaleceń - dla NAS najważniejsze jest zdrowie KRWIODAWCÓW. Pracownicy RCKiK w Kaliszu chwalili postawę pleszewskich KRWIODAWCÓW oraz organizację akcji. Dziękuję Agnieszce Kraszkiewicz, Tomkowi Kolanowskiemu, Michałowi Szymkowiakowi, Krzysztofowi Ptak (to część naszej pleszewskiej ekipy , inni mieli pozostać w domu) za to,że byliście i przestrzegaliście założonego planu - podkreśla Janusz Kasprzak, prezes klubu.