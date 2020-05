Kwileń. Uczniowie uczcili Święto Polskiej Niezapominajki. Wykonali piękne zdjęcia i przygotowali prace plastyczne

Uczniowie okazali się doskonałymi obserwatorami przyrody. Wykonali nie tylko zdjęcia, ale również przygotowali prace plastyczne. - Organizując Święto Polskiej Niezapominajki staramy się nie tylko rozbudzać w dzieciach i młodzieży miłość i szacunek do otaczającej przyrody, ale także kształtować pozytywne uczucia i postawy przyjaźni i serdeczności - podkreślają nauczyciele z Kwilenia.

Niezapominajka to w dosłownym tłumaczeniu z języka greckiego „mysie uszko”. W Polsce często określana jest jako niezabudka. To kwiat, który budzi przyjemne emocje. Najczęściej kojarzymy go z dzieciństwem, sielskimi widokami i bieganiem po łące. Święto Polskiej Niezapominajki obchodzone jest od 2002 r. Pomysł zrodził się na antenie Programu I Polskiego Radia podczas audycji Andrzeja Zalewskiego „Eko-Radio”.