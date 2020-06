Kwileń. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego świętuje 70-lecie

Szkoła w Kwileniu świętuje 70-lecie. Rok jubileuszowy rozpoczął się 1 września 2019 r, a 1 czerwca 2020 r. stanowi uwieńczenie obchodów. Obchodów, które w ostatniej fazie mocno pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Społeczność placówki w tych ważnych dniach nie mogła świętować razem, ale część zaplanowanych projektów i konkursów udało się zrealizować online. 70 lat to szmat czasu, to kolejne roczniki absolwentów, których szkoła wypuszczała w świata, to prace remontowe, których w ciągu 7 dekad nie brakowało.

Przez 70 lat szkoła zmieniła swój wygląd. Ale nadal najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w mury naszej szkoły, a my staramy się sprawić, aby uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i sięgać gwiazd

- opowiada dyrektor placówki Krystyna Sobczak-Gmyrek.

Wojna przerwała budowę

Po raz pierwszy uczniowie przekroczyli próg szkoły 10 grudnia 1949 r., ale historia obiektu rozpoczęła się kilka lat wcześniej. Budowa ruszyła w 1938 roku z inicjatywy Gromadzkiej Rady Narodowej w Choczu. Obiekt usytuowano między trzema wsiami: Kwileniem, Niniewem i Starą Kaźmierką. W ciągu roku powstał parter, dalsze prace przerwała wojna. Zamieszkujący w Kwileniu Oskar Peda, ówczesny właściciel młyna i cegielni z tartakiem oraz częściowy fundator nowej szkoły, który z pochodzenia był Niemcem, uratował mury przed rozebraniem. Po zakończeniu działań zbrojnych roboty wznowiono. Z przerwami trwały one do 1952 r. Trzy lata wcześniej zorganizowano 6-klasową szkołę podstawową. Zanim uczniowie mogli rozpocząć naukę w nowym obiekcie, zajęcia odbywały się w budynkach prywatnych: dwie izby lekcyjne były w domu Marii Cierniak, a jedna u Czesława Czajczyńskiego. Na początku zajęcia prowadzone były tylko na parterze, gdyż piętro jeszcze nie było wykończone. W roku szkolnym 1949/50 do placówki uczęszczało 143 uczniów.