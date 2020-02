Ktoś otruł psy? Konały w męczarniach

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, na prywatnej posesji przy ul. Kocińskiego w Dobrzycy. O tym, co spotkało jej zwierzęta poinformowała na portalu społecznościowym Facebook ich właścicielka. Dwa psy przebywały w ogrodzie i wszystko na to wskazuje - zostały otrute, bo przez kilkanaście minut konały w ogromnych męczarniach.

Na miejsce wezwano policję. Ciała zwierząt zostały zabrane na sekcję zwłok.

Będziemy przyglądać się tej sprawie.