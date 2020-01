Krzyż z paneli fotowoltaicznych rozsławił parafię na całą Polskę. - Ma skłaniać wiernych do refleksji - mówi ks. kan. Krzysztof Guziałek

Działania kapłana wzbudziły ogólnopolskie zainteresowanie. Media szybko nazwały go księdzem-ekologiem. - To zdecydowana przesada - podkreśla. - Nie spodziewałem się telewizji. Udzielam wywiadów, bo misją kapłaństwa jest informowanie, bycie dla człowieka i myślę, że ci dziennikarze potrzebują takiej życzliwości. Jeśli krzyż ich tu przyciągnął, to jest to zbawienne i błogosławione, a reszta należy do Pana Boga - komentuje szum, jaki powstał wokół inwestycji.

Stwierdziliśmy jednak, że najbardziej nasłoneczniony jest front świątyni. A skoro tak, to właśnie tutaj powinna zostać usadowiona większa część paneli. Później przyszła mi do głowy koncepcja krzyża. Na koniec uznałem, że dobrze byłoby go podświetlić, aby był widoczny z drogi, żeby budził refleksję i zainteresowanie wiernych

Jak krzyż z paneli fotowoltaicznych oceniają parafianie? - Był bodajże jeden głos krytyki, który zarzucał mi, że wykorzystuję krzyż i tak dalej. Myślę, że krzyż zawsze budził różne skojarzenia, reakcje pozytywne i negatywne. Jest wyrzutem sumienia, znakiem sprzeciwu, zbawienia, ale też znakiem życia i radości, bo na drzewie krzyża zostaliśmy odkupieni. To mi też przyświecało, żeby ci ludzie, co czasami wędrują, ci ludzi obojętni, ci którzy i może mało wierzą, by widząc ten podświetlony krzyż zastanowili się nad swoim życiem, nad jego przemijaniem - opowiada duchowny. Większość wiernych wypowiada się pochlebnie o inicjatywie proboszcza.

- opowiada Stefania Kardas.

Umiar i rozsądek

Realizacja inwestycji przypadła na czas, w którym niemal na całym świecie toczy się dyskusja o ekologii, o tym, co wspólnie możemy zrobić dla ochrony środowiska. To po części może tłumaczyć tak duże zainteresowanie pleszewskim krzyżem. Ponadto rzeczona debata wywołuje skrajne emocje, dzieli ludzi. Podział uwidocznił się również w Kościele Katolickim. Z jednej strony mamy papieża ostrzegającego przed „grzechem ekologicznym”, czyli niszczeniem przyrody przez człowieka . Z drugiej strony jest abp Marek Jędraszewski, który nazywa ekologizm niebezpiecznym zjawiskiem. Co na temat ochrony środowiska sądzi ks. Guziałek?

- We wszystkim potrzeba zdrowego umiaru i rozsądku. Najniebezpieczniejsze jest to, że ekologię rozgrywa się do celów politycznych. To jest chore. Nigdy się w to mocno nie zagłębiałem, ale jak patrzę na aktywistów przykuwających się do drzew, to też różne myśli przychodzą mi do głowy. Dlaczego pojawiają się akurat w tych miejscach? Czy nie są opłacani i wykorzystywani do celów politycznych? Dla mnie ważne jest, aby człowiek umiał się w przyrodzie odnaleźć, umiał ją docenić i uszanować. Żeby nie brał jej dla siebie, ale się nią dzielił. Bóg dał nam ziemię poddaną. My jesteśmy odpowiedzialni za ten świat, bo człowiek ma rozum, powinien wartościować co jest dobre, a co złe, jak korzystać z tego świata, by przyszłe pokolenia nie zarzuciły nam, że my go zniszczyliśmy.