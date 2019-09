Krzesimir Dębski gościł w Żegocinie. Kompozytor opowiadał o historii swojej rodziny związanej z Wołyniem, nie zabrakło akcentu muzycznego

- Cieszę się, że państwo nie przekręcili mojego imienia - rozpoczął laureat I nagrody Światowego Konkursu Jazzowego w Hoeillart. - Ostatnio pewien wiceminister miał z nim duże problemy. Wręczając mi nagrodę przepraszał za pomyłkę i mówił: "jestem bardzo zdenerwowany, pełnię te funkcję od niedawna, a wręczam już to odznaczenie drugiemu wybitnemu artyście. Dzisiaj pan, wczoraj... Zenon Martyniuk - opowiadał wprowadzając w dobry nastrój publiczność. Później było poważniej. Krzesimir Dębski mówił o historii swojej rodziny związanej z województwem wołyńskim. Dziadek kompozytora, Leopold Dębski pochodził z drobnej szlachty. Został lekarzem. Podczas I wojny światowej skierowano go do pracy szpitalu we Włodzimierzu Poleskim. Tam poznał Ukrainkę Anisję Czemierkin, która została jego żoną. Najpierw mieszkali we Lwowie, później już z dwoma synami przeprowadzili się do Kisielina leżącego w województwie wołyńskim. Rodzice Krzesimira Dębskiego - Aniela Sławińska i Włodzimierz Dębski - zaręczyli się w trakcie obrony kościoła w Kisielinie przed atakiem nacjonalistów ukraińskich z UPA. Rodzinie udało się przeżyć. Dziadkowie kompozytora zdecydowali się wrócić do Kisielina, gdzie zostali zamordowani przez bojówkę UPA. Po latach Krzesimir Dębski ustalił tożsamość zabójców. Podczas spotkania autor książki "Nic nie jest w porządku. Wołyń - moja rodzinna historia" przedstawił również skomplikowaną sytuację społeczno-polityczną Europy w pierwszej połowie XX wieku stanowiącą tło dla głównego nurtu opowieści.