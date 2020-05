Kosz prosi kibiców o wsparcie. "Doszliśmy do momentu, w którym nie jesteśmy w stanie określić, czy będziemy mogli funkcjonować jako klub"

Sezon koszykarski pierwotnie został zawieszony, a później zakończony. Zakończony przed najważniejszą częścią zmagań, a więc fazą play-off. KS Kosz Pleszew na finiszu uplasował się na 6. pozycji grupy D drugiej ligi. Zespół Alana Urbaniaka wygrał 13 spotkań, przegrał 9. Dobrą formę prezentował zwłaszcza w drugiej fazie rozgrywek, gdzie z 10 meczów wygrał aż 8. Nie dowiemy się już, jak nasza ekipa zaprezentowałaby się w końcowej części sezonu. Trudno również wyrokować, jak będzie wyglądać najbliższa przyszłość klubu. Kosz, podobnie jak wiele innych zespołów, przez pandemię koronawirusa znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, dlatego władze pleszewskiego zespołu poprosiły o pomoc kibiców i zorganizowały internetową zrzutkę.

- W tym ciężkim dla wszystkich okresie zwracamy się do Was o pomoc. Doszliśmy do takiego momentu, w którym nie jesteśmy w stanie określić, czy będziemy mogli funkcjonować i rywalizować jako klub. Niepewność jutra powoduje, że nie wiemy czy damy radę pozyskać sponsorów, a jak wiadomo bez nich niemożliwym jest trwanie i rozwój klubu. Dlatego zwracamy się do wszystkich o pomoc. Zawsze byliście, jesteście i będziecie naszym szóstym zawodnikiem, który dodaje skrzydeł i wiary we własne możliwości. Pomagacie nam wygrywać, a my robimy to wszystko dla Was. Uruchomiliśmy akcję zbiórki pieniędzy na funkcjonowanie naszego klubu i bardzo prosimy o dokonywanie wpłat poprzez portal zrzutka.pl lub na konto klubu. Mam nadzieję, że razem uda nam się przyczynić do utrzymania drużyny i jej rozwoju, że będziemy mogli kibicować i emocjonować się świetnymi widowiskami na parkiecie - mówi Maciej Jaworski, prezes klubu.