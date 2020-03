Kościoły mają pozostać otwarte, we mszy św. nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób - biskup kaliski wydał kolejny komunikat

- Kościoły nadal powinny być otwarte w ciągu dnia, a duszpasterze mają stwarzać możliwość indywidualnego przystępowania wiernych do sakramentu pokuty - mówi duchowny. Co jeszcze zaleca biskup? Poniżej pełna treść komunikatu.

- W związku z powyższym przypominam Księżom o bezwzględnym zachowywaniu rezydencji w parafii i pozostawaniu do dyspozycji wiernych proszących o posługę sakramentalną. Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o odpowiedzialne i pełne zrozumienia przyjęcia aktualnych zarządzeń w związku w epidemią COVID-19 - podkreśla Edward Janiak.

