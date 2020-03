Koronawirus. Wzrosła liczba zakażonych. W szpitalu zmarła mieszkanka powiatu kaliskiego

Ministerstwo Zdrowia podało, że nowe potwierdzone przypadki dotyczą: 5 osób z woj. śląskiego, po 2 osoby z woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz po 1 osobie z woj. warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego.

- Jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta, która trafiła do szpitala w stanie ciężkim ze współistniejacymi chorobami. Czekamy na diagnozę lekarzy co do przyczyn śmierci - informuje resort.

Zmarła była mieszkanką powiatu kaliskiego.