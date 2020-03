Koronawirus w powiecie pleszewskim i regionie. W Południowej Wielkopolsce wciąż nie ma zdiagnozowanych przypadków zarażeń

W Wielkopolsce koronawirusem zarażonych jest siedem osób, hospitalizowanych 52, a poddanych kwarantannie 323. W sumie, w całej Polsce zdiagnozowano już 111 przypadków zakażeń. Wczoraj, niestety, zmarła trzecia osoba - 73-letni mężczyzna.

Przypominamy, że biskup kaliski Edward Janiak udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy św. Po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, w nabożeństwie może jednocześnie uczestniczyć do 50 osób. Transmisję z mszy wpisało do swoich dzisiejszych ramówek wiele stacji telewizyjnych i lokalne media.