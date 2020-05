Koronawirus. Tylko jedno nowe zakażenie w regionie. W całym kraju potwierdzono 170 kolejnych przypadków

Weekend w gołuchowskim zamku? Pamiętajcie o zasadach obowiązujących w czasie zwiedzania!

Zamek w Gołuchowie jest już ponownie dostępny dla zwiedzających, a weekend to idealny moment, by się tam wybrać. Pamiętajcie jednak, że w zamku obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których musicie się stosować.