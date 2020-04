Koronawirus sprawił, że... zrobiło się bezpieczniej na drogach. Policyjne statystyki nie pozostawiają wątpliwości: mniej wypadków i kolizji

W przypadku pandemii wskazują na spadające ceny paliwa. Tańsza benzyna oznacza jedno - maleje popyt na ropę. A to z kolei stanowi dobrą wiadomość dla środowiska, bo obniżyła się emisja dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji. Jest coś jeszcze. W większości Polacy wzięli sobie do serca hasło akcji „zostań w domu”. Mniej podróży, do tego praca zdalna - to wszystko sprawiło, że na drogach zrobiło się spokojniej. W efekcie w marcu 2020 r. odnotowano dużo mniej zdarzeń drogowych niż to miało miejsce w analogicznym okresie ubiegłego roku. Policyjne statystki nie pozostawiają wątpliwości. W całym kraju w marcu 2019 roku doszło do 1752 wypadków, w których rannych zostało 2047 osób, a śmierć poniosło 175 osób. W trzecim miesiącu bieżącego roku odnotowano 1225 wypadków, czyli blisko 530 mniej. Mniej było również rannych i ofiar - odpowiednio 1394 i 145.