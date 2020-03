Koronawirus. Rząd ogłosił kolejne ograniczenia. Wchodzą w życie od jutra!

- Docierają do nas informacje o kolejnych zakażonych osobach i ofiarach śmiertelnych pandemii. Chcemy za wszelką cenę uniknąć tego, co spotkało naszych partnerów w Europie Zachodniej. Chcemy być przygotowani na rosnąca liczbę zakażeń i jednocześnie wypłaszczać krzywą przyrost zakażeń, by nie doszło do takich sytuacji, jak we Włoszech czy Hiszpanii - powiedział w czasie wtorkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki.