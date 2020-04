Koronawirus na paliatyw przyjechał z Krotoszyna? Dlaczego pacjenci z powiatu krotoszyńskiego pojawili się w Pleszewie?

Wiadomo, że dwaj pacjenci z powiatu krotoszyńskiego przyjechali do Pleszewa w stanie ciężkim. Jeden trafił do Pleszewskiego Centrum Medycznego 27 marca, drugi 30 marca. Obaj byli pacjentami oddziału wewnętrznego w Krotoszynie. W związku z sytuacją w krotoszyńskim szpitalu wdrożono wobec nich izolację.1 kwietnia, młodszy z nich, 75-latek zmarł. Dzień później, 2 kwietnia, okazało się, że obaj byli zarażeni koronawirusem. Drugi pacjent, został przewieziony do szpitala zakaźnego w Poznaniu.

W efekcie, 24 osoby z personelu oddziału zostały objęte kwarantanną, a wszyscy pacjenci (34 osoby) objęci izolacją szpitalną. Dziś, 6 kwietnia, okazało się, że 29 osób jest zakażonych koronowirusem.

23 pacjentów i 6 pracowników zakażonych koronawirusem

Przypomnijmy, pozytywne wyniki testów na koronawirusa ma sześcioro pracowników oraz 23 pacjentów. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jeszcze nie wszystkie wyniki badań przeprowadzonych wśród personelu są znane.