Koronawirus. Kolejna partia maseczek dotarła do Pleszewa. Tym razem sprzęt przekazał sklep sportowy Decathlon Kalisz

Sklepy Biedronka będą czynne aż do północy. Ma to skrócić kolejki

Sieć Biedronka reaguje na nowe obostrzenia ogłoszone przez rząd. Od 2 kwietnia 2020 sklepy Biedronka wydłużają godziny otwarcia. Będą czynne od 6 do 24. Wszystko po to, by klienci mieli szansę zakupu żywności, nawet przy nowych niższych limitach osób w placówkach handlowych. Doda...