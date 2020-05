Koronawirus. Dobre wiadomości z pleszewskiego szpitala! Oddział Onkologiczny wolny od zakażeń

Jak relacjonuje Ireneusz Praczyk, rzecznik prasowy szpitala, w ciągu minionego tygodnia pacjenci oraz personel Oddziału onkologicznego był poddany kwarantannie szpitalnej za sprawą dodatniego wyniku u jednej z pracujących na oddziale osób.

Dokładnie po tygodniu, szczęśliwie okazało się, że wszystkie wyniki badań pozostałego personelu (35 osób) oraz przebywających w oddziale pacjentów (26 osób) są negatywne.

- Wyjątek dotyczył jednej pacjentki, która od początku pobytu w oddziale była całkowicie izolowana a personel pracował przy niej w pełnej ochronie osobistej. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, iż do zakażenia doszło poza szpitalem, o czym najlepiej świadczą negatywne wyniki zarówno pacjentów jak i personelu. Pacjentka została już przetransportowana do szpitala jednoimiennego w Poznaniu, a personel z jej otoczenia został objęty nadzorem epidemiologicznym. Ponownie okazało się, że również tutaj, podobnie jak na oddziale ginekologiczno-położniczym, iż nie doszło do transmisji wirusa z zakażonego pracownika na pozostały personel oraz przede wszystkim na pacjentów. To bardzo dobrze świadczy o przestrzeganiu przez personel – szczególnie ważnych w tym okresie – zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego - podkreśla Ireneusz Praczyk.

W efekcie wygasła decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zamknięciu oddziału. Pacjenci pozostający w oddziale przez ostatni tydzień są systematycznie, adekwatnie do stanu zdrowia, wypisywani do domu.