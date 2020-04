Koronawirus. Chocki kościół zamknięty dla kultu publicznego. Od soboty parafianie nie wejdą również na cmentarz

- Dzwonili do nas parafianie, u których potwierdzono obecność koronawirusa, z prośbą o modlitwę. Skontaktowałem się z kurią, przedstawiłem jaka jest sytuacja i biskup zalecił mi zamknięcie świątyni dla kultu Bożego - opowiada proboszcz chockiej parafii. Niedzielne msze święte będą transmitowane online tak jak do tej pory, podobnie będzie można obejrzeć całe Triduum Paschalne. Jeżeli ktoś chce się wyspowiadać, może zadzwonić do duchownych. - Uzgadniamy termin i zachowując odpowiednią odległość możemy wysłuchać spowiedzi - podkreśla proboszcz chockiej parafii.

Od soboty zamknięty będzie również cmentarz.