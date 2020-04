Sondaż: Wybory 10 maja? Będzie rekordowo niska frekwencja

Gdyby wybory prezydenckie odbyły się 10 maja, to do urn wyborczych poszłoby zaledwie 30 proc. Polaków uprawnionych do głosowania - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". To oznacza, że nowego prezydenta wybrałoby ok. 15 proc. uprawnionych obywateli.