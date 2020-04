Koronawirus. Aktualna sytuacja epidemiologiczna w powiecie pleszewskim

Młodzi ludzie drukują przyłbice ochronne dla szpitali

Młodzi ludzie z powiatu ostrowskiego i pleszewskiego poświęcają swój czas i pieniądze, by wspomóc personel szpitali w Ostrowie Wielkopolskim i Pleszewie. Drukują dla personelu medycznego przyłbice ochronne. Zapraszają do dołączenia do akcji!