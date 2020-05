Koronawirus. 5 nowych przypadków zakażenia w powiecie pleszewskim. Ministerstwo Zdrowia opublikowało pierwszy wtorkowy raport

We wtorek 5 maja 2020 r. w pierwszym raporcie Ministerstwa Zdrowia znalazło się 5 osób z powiatu pleszewskiego, u których potwierdzono zakażenie Covid-19. W izolacji domowej przebywają kobiety w wieku 30, 37, 47 i 57 lat oraz 62-letni mężczyzna. Liczba chorych w powiecie pleszewskim wzrosła do 175. 27 osób wyzdrowiało, 7 zmarło. Natomiast w Wielkopolsce do tej pory odnotowano 1590 przypadków zakażeń koronawirusem, w tym 96 osób zmarło, a 364 wyzdrowiało.

Pierwszy wtorkowy raport Ministerstwa Zdrowia przyniósł 236 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Oprócz Wielkopolski, Covid-19 potwierdzono u mieszkańców województw: śląskiego (99), świętokrzyskiego (18), małopolskiego (16), dolnośląskiego (11), zachodniopomorskiego (8), pomorskiego (6), warmińsko-mazurskiego (4), opolskiego (4), kujawsko-pomorskiego (4), podkarpackiego (2), lubelskiego (2) i podlaskiego (1). Zmarły 3 osoby zakażone koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 67-M Starachowice, 74-K Zgierz, 69-M Racibórz. Większość osób miała choroby współistniejące.