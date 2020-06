Koronawirus. 380 nowych przypadków zakażenia Covid-19. Najwięcej na Śląsku, ale są też kolejni chorzy w Wielkopolsce

31-latek stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu. Był pijany, ale na tym nie koniec...

W Prokopowie w miniony weekend doszło do groźnego zdarzenia drogowego. 31-latek, jadąc za szybko, stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu. Jak się okazało, mężczyzna spowodował tę kolizję pod wpływem alkoholu. A to nie koniec jego przewinień.