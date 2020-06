Kończy się czas na złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych PROW. Biura powiatowe ARiMR będą otwarte dłużej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich beneficjentów, Agencja wydłuża pracę biur powiatowych w całym kraju – będą one otwarte dodatkowo w sobotę, od godz. 07.30 do godz. 15.30, a w ostatni dzień składania wniosków – poniedziałek 15 czerwca – od 7:30 do godz. 22.00.

Składający dokumenty rolnicy mogą otrzymać w placówkach ARiMR niezbędne wsparcie techniczne przy wypełnianiu wniosku. Przedłużona kampania dopłat bezpośrednich za 2020 rok powoli dobiega końca. Do 10 czerwca Agencja zarejestrowała blisko 1,2 mln wniosków.

Już tylko do poniedziałku, 15 czerwca, biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW. Można je składać zarówno przez aplikację eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Można je również złożyć poprzez platformę ePUAP, przesłać pocztą tradycyjną lub pozostawić w udostępnionej wrzutni na dokumenty.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus będzie można składać również po 15 czerwca 2020 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia (ostateczny termin ich przyjmowania upływa 10 lipca 2020 r.), należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc.