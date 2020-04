Koncerty i wydarzenia masowe wrócą jako ostatnie - zapowiada polski rząd. Co z czerwcowymi imprezami plenerowymi w powiecie pleszewskim?

W normalnych okolicznościach kolejnym przystankiem na czerwcowej trasie koncertowej w powiecie pleszewskim byłby Gołuchów. Tegoroczną imprezę zaplanowano na 13 czerwca. Dla publiczności śpiewałby m.in. Michał Szpak. Koronawirus może jednak te plany pokrzyżować. - Na chwilę obecną nie została jeszcze podjęta żadna decyzja o odwołaniu bądź przełożeniu wydarzenia. Trwają rozmowy z wykonawcami – mówi Paweł Mencel, kierownik Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu.

Wreszcie w ostatnią sobotę czerwca wszystkie drogi prowadziłby do Nowej Wsi, gdzie na placu sportowo-rekreacyjnym trwałby Festyn Nocy Świętojańskiej organizowany przez gminę Gizałki. Na gwiazdę wieczoru wybrano zwyciężczynię 17. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Czy Viki Gabor będzie miała okazję zaśpiewać nad Prosną? Organizatorzy na razie zachowują wcześniejsze ustalenia, czyli datę oraz program imprezy, ale zdają sobie sprawę, że przeprowadzenie Festynu w ostatni weekend czerwca może nie być możliwe. - Wszystko rezerwowaliśmy jeszcze w ubiegłym roku, mamy wpłacone zaliczki. Co do terminu, to jestem sceptyczny, zwłaszcza po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rządu RP, wg którego jako ostatnie obostrzenia będą znoszone imprezy masowe, takie jak nasza. Jest możliwość zmiany terminu, ale to zbyt wcześnie, by o tym mówić. Jeśli w wakacje się nie uda, to może spróbujemy to połączyć z dożynkami. Zobaczymy, jak będzie rozwijała się epidemia – tłumaczy wójt Robert Łoza.