Koncert TGD. Festiwal Tratwa Pleszew popłynął po raz kolejny w piękny rejs. Żywiołowy koncert TGD. Śpiewem i modlitwą chwalili Pana

Koncert TGD. Festiwal Tratwa

Koncertem TGD zakończyła się kolejna już edycja Festiwalu Tratwa. Chórowi udało się oczarować i porwać publiczność do wspólnego śpiewu. To nie był zresztą zwykły koncert, to także świadectwa odnalezienia działania Boga w naszym życiu.