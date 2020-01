Koncert Kolęd i Pastorałek w Żegocinie. Na scenie zaprezentowali się artyści związani z miejscowym Ośrodkiem Kultury oraz zaproszeni gości

Koncert kolędą "Wśród Nocnej Ciszy" otworzył Sławomir Olgierd Kramm. Śpiewak operowy i solista znanego poznańskiego Brass Quintetu - „Capelli Zamku Rydzyńskiego” jeszcze kilkakrotnie wychodził na żegocińską scenę. Artysta śpiewał: "Mędrcy świata", "Gdy się Chrystus rodzi", "Przybieżeli do Betlejem" oraz "White Christmas". Wspólnie z Katarzyną Zawadą zaprezentował licznie zgromadzonej publiczności dwa utwory: "Let is snow" oraz na finał koncertu "Bóg się rodzi". Absolwentka Wydziału Wokalno - Aktorskiego Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na poniedziałkowy wieczór przygotowała także piosenkę "Noel" z repertuaru Kasi Cerekwickiej. Wcześniej dyrygowała Chórowi "Cantare".

Grupa w składzie: Magdalena Bachorska, Elżbieta Biedrowska, Eleonora Boruszczak, Arletta Brzeskot, Łucja Dziatkiewicz, Bernadeta Fengier, Wiktor Jabłoński, Teresa Krawczyk, Katarzyna Musielak, Klaudia Musielak, Nicol Musielak, Marek Musielak, Michalina Palak, Mirosława Tokarska, Agnieszka Wojcieszak, Justyna Wojcieszak, Piotr Wojcieszak, Marek Zajdler, Zofia Zawada i Krzysztof Zawada zaśpiewała 5 kolęd: "O błogosławiony żłobie", "Wesoły nam", "Kolędę śpiewkę", "Leży, leży Jezus" i "Nad Betlejem". Katarzyna Zawada wspólnie z Agnieszką Wojcieszak i Michaliną Palak stworzyła Tercet Żeński, który zaprezentował: "Gore Gwiazda Jezusowi" i "Pastorałka od serca do ucha".