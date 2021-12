Kompletnie pijany wójt podkaliskiego Żelazkowa rzucił się na dziennikarza

Kompletnie pijany wójt Żelazkowa rzucił się na dziennikarzy

Wójt podkaliskiego Żelazkowa Sylwiusz Jakubowski po raz kolejny szokuje swym zachowaniem. Tym razem ekipa telewizyjna programu "Alarm" przyjechała do Żelazkowa, aby nagrać wypowiedź wójta dotyczącą konfliktu w gminie. Samorządowiec sam zadzwonił do TVP i domagał się sprostowania.

"Ty jesteś jebn*** ch***. Wyp*** stąd!" -

usłyszał dziennikarz programu "Alarm", który zadzwonił w obecności wójta do sekretariatu z pytaniem, czy Sylwiusz Jakubowski pojawi się dziś w pracy.

Następnie wójt Żelazkowa, chwiejnym krokiem udał się do urzędu gminy. Ekipa telewizyjna podążyła za nim do magistratu, gdzie po raz kolejny usłyszała szereg wyzwisk pod swoim adres. Wójt Sylwiusz Jakubowski nie przebierał w słowach. Nikt z urzędu nie reagował jednak na agresywnego zachowanie wójta. Na miejsce wezwano policję, by sprawdzić jego trzeźwość. Alkomat wykazał trzy promile alkoholu. Wówczas okazało się, że wójt przedstawił dokument potwierdzający jego przebywanie na urlopie.