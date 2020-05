Kompletnie pijany mężczyzna za kierownicą zatrzymany przez innego kierowcę

Do zatrzymania mężczyzny doszło 27 maja. - Policjanci z Jarocina dostają informację o ujęciu nietrzeźwego kierowcy w Sierszewie. Mężczyzna, który widzi jadący niezbyt równym torem pojazd, jedzie za nim i w momencie, gdy auto zatrzymuje się pod jednym z lokalnych sklepów, podchodzi do kierowcy, by sprawdzić co się stało. Mężczyzna wyczuł woń alkoholu unoszącą się wewnątrz samochodu więc odebrał siedzącemu za kierownicą mężczyźnie kluczyki i wezwał Policję. W samochodzie marki Fiat Uno znajdowały się dwie osoby, kierowca i pasażer - informuje jarocińska policja.

Mieszkaniec powiatu pleszewskiego miał w organizmie aż dwa promile alkoholu. Pasażer przewożony przez 68-latka również był pod wpływem alkoholu - być może właśnie dlatego nie powstrzymał kierowcy przed decyzją o prowadzeniu auta w tym stanie.

Za jazdę ,,na podwójnym gazie" 68-latek poniesie konsekwencje przed sądem, który może skazać go na dwa lata pozbawienia wolności oraz orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 10 lat.