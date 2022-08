Kolor Fest Pleszew 2022. Najbardziej kolorowa impreza w Polsce, czyli Festiwal Kolorów po raz kolejny zawita! Kiedy Kolor Fest w Pleszewie??

Kolor Fest wraca do Pleszewa

Festiwal Kolorów, czyli najbardziej kolorowa impreza tego lata po raz kolejny zawita do Pleszewa. Pleszewianie

w radosny, kolorowy sposób będą mogli korzystać z lata i podrzucić w powietrze kolorowe proszki holi. Kolor Fest odbędzie się w sobotę 6 sierpnia w godzinach 17.30-20.00. Oczywiście, wystrzałowi kolorowej radości towarzyszyć będzie serwowana przez DJ-ów muzyka. Festiwal kolorów to największa i najbardziej kolorowa impreza w Polsce. Udział w Festiwalu Kolorów to świetna zabawa! Wstęp jest bezpłatny. Wcześniej na stadionie miejskim w Pleszewie odbędzie się tradycyjny Festiwal Baniek Mydlanych

Najważniejszym punktem Kolor Fest jest jednoczesne wyrzucanie w powietrze kolorów holi. W momencie wyrzutu nad tłumem tworzy się barwna kolorowa chmura, która po chwili opada, kolorując uczestników od stóp do głów.