Kolor Fest 2022 w Pleszewie. Najbardziej kolorowa impreza zawitała do Pleszewa. W górę wysypały się kolorowe proszki

Kolor Fest 2022 w Pleszewie

Kolor Fest we Pleszewie to chyba najbardziej kolorowy dzień w roku. Tłum młodszych i starszych w rytmach muzyki obrzucali się w sobotę kolorowymi proszkami Holi. Przez ponad godzinę na stadionie miejskim w Pleszewie w sobotę trwało święto Holi czyli Kolor Fest. Chętnych do kupienia na miejscu i obrzucania się kolorowymi proszkami nie brakowało.

- Za każdym razem jestem absolutnie zaskoczony przebiegiem tego wydarzenia. To niesamowite obserwować jak zwyczajne ulice i opanowani ludzie nagle dają się ponieść kolorowemu szaleństwu. Sądzę, że każdemu potrzebna jest od czasu do czasu chwila prawdziwego karnawału, jakim jest właśnie Kolor Fest, czyli Festiwal Holi. I to w Polsce! Bardzo cieszy fakt, że w ostatnich latach coraz więcej osób bierze udział w naszym święcie kolorów - podkreślają organizatorzy.