Koło nr 7 triumfuje! Pleszewscy seniorzy wygrali VIII Turniej Bowlingowy Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Od 8 lat regularnie spotykają się i rywalizują w turnieju bowlingowym. Mowa o seniorach z powiatu pleszewskiego. 5 marca 2020 r. do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn. Każda składała się z 4 zawodników. Walka była bardzo zacięta, ale najważniejsza była dobra zabawa i wspólnie, aktywnie spędzony czas. Podium w całości zajęły drużyny z Pleszewa. Pierwsze miejsce dla Koła nr 7, które zdobyło 481 punktów. W ośmioletniej historii zawodów był to już czwarty triumf tego zespołu. Liderem grupy był Antoni Kubiak - indywidualnie najlepszy zawodnik turnieju. Wśród pań najskuteczniejsza okazała się Krystyna Jagiołka z Koła nr 8. Jej ekipa zajęła 3. pozycję. Na drugiej lokacie uplasowali się seniorzy z Koła nr 6. W bowlingowych zmaganiach uczestniczyli jeszcze reprezentanci pozostałych gmin powiatu pleszewskiego. Swoich przedstawicieli miał: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki i Gołuchów.

Nagrody wręczali Przemysław Marciniak, dyrektor Domu Kultury w Pleszewie oraz Irena Skowrońska przewodnicząca Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Najlepsze zespoły i zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki, a każda drużyna biorąca udział w zmaganiach odebrała dyplom. - Chciałabym podziękować uczestnikom. Bez was tej imprezy by nie było. Życzę wam dużo zdrowia, przyjemności i mam nadzieję, że w przyszłym roku znów spotkamy się na zawodach bowlingowych. Słowa wdzięczności kieruję również do dyrektora Domu Kultury. Wielokrotnie rozmawialiśmy na temat przygotowania turnieju. Organizacyjnie włożył pan bardzo dużo serca i wysiłku, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję również panom, którzy poświęcili swój czas, brali czynny udział w przygotowaniach, obsługiwali nas - podkreślała Irena Skowrońska.

Imprezę patronatem objął burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. Arkadiusz Ptak pojawił się na początku zawodów. Wspólnie z prezesem Spółki Sport Pleszew Eugeniuszem Małeckim życzył zawodnikom udanej zabawy i powodzenia w sportowej rywalizacji.