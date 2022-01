Kolizje na drogach powiatu pleszewskiego. Jedna miała miejsce w Dobrej Nadziei, a druga na ulicy Poznańskiej

Dwie kolizje na drogach powiatu pleszewskiego

Do pierwszego piątkowego zdarzenia doszło w Dobrej Nadziei. - 21 stycznia 2022 roku o godzinie 8.50 mieszkaniec Pleszewa, kierujący pojazdem marki Lublin, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego wpadł w poślizg i uderzył w tył zaparkowanego samochodu marki Skoda również należącego do mieszkańca Pleszewa - mówi st. asp. Monika Lis-Rybarczyk z zespołu prasowego Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.

Tego samego dnia tuż po godzinie 21 na ulicy Poznańskiej w Pleszewie kierująca pojazdem marki Range Rover nie zachowała bezpiecznej odległości jadąc za pojazdem marki Citroen Xsara Picasso, którym kierował mieszkaniec gminy Pleszew, doprowadzając do zderzenia z nim. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń ciała.

Sprawcy kolizji zostali ukarani mandatami karnymi.