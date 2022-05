Kolizja w Pleszewie. Najbardziej niebezpieczne skrzyżowanie w Pleszewie. Kolejna kolizja na Słowackiego i Lipowej Piotr Fehler

Kolizja w Pleszewie. To jedno z najniebezpieczniejszych skrzyżowań w Pleszewie. Nie ma miesiąca, żeby na skrzyżowaniu ulic: Słowackiego, Wierzbowej i Lipowej nie dochodziło do kolizji. 19 maja, około godziny 9.00 doszło do kolizji drogowej na skrzyżowaniu ulic Słowackiego z Lipową i Wierzbową z udziałem samochodu osobowego oraz busa