Kolejne szkolenia dla kadry OHP w Pleszewie

Pod koniec listopada do Pleszewa przyjadą instruktorzy nauki zawodu z kilkunastu placówek Ochotniczych Hufców Pracy z całego kraju. Organizatorem jest Komenda Główna OHP, a gospodarzem będzie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie. Zajęcia będą odbywały się w Ośrodku Szkoleniowym Kasyno.

- Program dla uczestników jest bogaty. Pierwszego dnia zaplanowano dyskusję na temat kształcenia zawodowego w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy i zwiedzanie warsztatów szkoleniowych w naszej placówce. Przypomnę tylko, że nasze Centrum dysponuje wyposażonymi bazami m.in. do nauki zawodu stolarza, ogrodnika, tapicera czy cukiernika - wyjaśnia Sylwia Kordylas, zastępca dyrektora CKiW w Pleszewie.

Drugiego dnia zaplanowano wyjazd do Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim. To nowoczesna placówka, w której znajduje się dziesięć pracowni przeznaczonych do nauki zawodu dla uczniów tamtejszych szkół. A są to warsztaty obróbki skrawaniem, budowlano-instalacyjne, projektowania i programowania komputerowego, energetyki odnawialnej i mechatroniki, pracownia obróbki ręcznej, szkoleń BHP, chłodnictwa i mechatroniki, elektrotechniki, elektroniki i elektroenergetyki, pojazdów motocyklowych oraz spawalnicza.