Kolejne firmy wsparły pleszewskich ratowników. Przedsiębiorstwa przekazały m.in. żele do dezynfekcji skóry, maseczki, gogle, soki i słodycze.

Firma Bioaneto z Kalisza przekazała na rzecz personelu SOR-u i ZRM 30 żeli do dezynfekcji skóry rąk. Centrum Rolno-Ogrodnicze z Opatówka PHU Chojnacki wręczyło dwa opryskiwacze oraz koncentrat środka do dezynfekcji, które jak podkreślają ratownicy przydadzą się do dezynfekcji ambulansów Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz pomieszczeń w SOR. Małgorzata Derezińska, właścicielka sklepu spożywczo-przemysłowego w Choczu, podarowała soki i słodycze. Wreszcie Grzegorz Urbański z firmy PPHU "ETNA" zakupił maseczki i gogle dla personelu Pleszewskiego Centrum Medycznego - Dziękujemy za wsparcie. W ostatnich dniach doświadczamy wielu przyjaznych gestów. Dzięki nim mamy siłę. Jeszcze raz dziękujemy - mówią ratownicy.