Kolejne biblioteki w powiecie pleszewskim wznawiają działalność

Od poniedziałku działalność wznowiła Biblioteka Publiczna MiG Pleszeworaz Biblioteka Publiczna Gminy Chocz. Dziś "ruszyła" książnica w Gołuchowie.

Usługę wypożyczania książek rozpoczęła również Biblioteka Publiczna Gminy Gizałki. Przy zachowaniu środków ostrożności wymiana książek odbywać się będzie dwa razy w tygodniu: we wtorek w godz. 9.00-15.00 i

czwartek w godz. 12.00-18.00. - Czytelników prosimy o przestrzeganie nakazu zasłaniania ust i nosa maseczkami, a także dezynfekcji dłoni. Zwrotów i wypożyczeń dokonuje się przy stanowisku do tego wyznaczonym - mówi Renata Tomczak z gizalskiej biblioteki. W celu usprawnienia pracy książki warto zamówić telefonicznie lub mailowo.

(tel. 608 084 462, 693 931 383, e-mail: biblioteka_gizalki@vp.pl). Do odwołania zawieszone jest korzystanie z komputerów.

7 maja 2020 r. udostępnianie zbiorów wznowi Biblioteka Publiczna w Czerminie. W trosce o wspólne bezpieczeństwo zastosowane zostaną następujące środki ostrożności: