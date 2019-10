Kolejna dyscyplina pojawiła się na sportowej mapie Pleszewa. Alan Urbaniak i Konrad Parat próbują zaszczepić w mieszkańcach miłość do boksu

Boks przez lata był w Polsce najpopularniejszym sportem walki. W szczytowym okresie zainteresowania pojedynki Andrzeja Gołoty przyciągały przed ekrany telewizorów miliony kibiców. Jeszcze wcześniej idolami tłumów byli medaliści olimpijscy, podopieczni słynnego Feliksa „Papy” Stama, z nieżyjącym już Jerzym Kulejem na czele. Dziś boks w naszym kraju, jak i w wielu innych miejscach na świecie, musi ostro rywalizować o zainteresowanie kibiców z mieszanymi sztukami walki (MMA). Trzeba jednak pamiętać, że pięściarstwo to szlachetna dyscyplina sportu z bogatą historią sięgającą czasów starożytnych.

Ponadto boks stanowi doskonałe uzupełnienie treningów osób preferujących na co dzień siłownię. Podczas zajęć duży nacisk kładzie się na właściwą technikę. Na ringu każdy nasz ruch ma ogromne znaczenie. Samemu trzeba się precyzyjnie poruszać, dodatkowo niezbędnym elementem jest przewidywanie ruchów przeciwnika. Właściwa technika zakłada m.in. szybkie przemieszczanie się po ringu, stosowanie odpowiednich ciosów, obronę przed ciosami przeciwnika itd.

Boks poprzez wzrost pewności siebie i poczucia własnej wartości pomaga walczyć ze swoimi kompleksami, nie tylko fizycznymi, ale również psychicznymi. Wytrwałość i realizowanie małych celów może przełożyć się w przyszłości na duże osiągnięcia. Koncentracja, lepszy refleks, poprawa spostrzegawczości i ogólnej kondycji to kolejne zalety. - Trening bokserski jest bardzo zróżnicowany. Zawiera elementy gimnastyki, crossfitu, lekkoatletyki, interwałów i treningu siłowego - podkreśla Alan Urbaniak.

„Rocky” i ring z krzeseł

Pleszewianin treningi rozpoczął już w wieku 5 lat. - Tata w dużym pokoju rozstawiał krzesła i obwiązywał je sznurkami. Tak tworzył ring. W telewizji namiętnie oglądaliśmy filmy z cyklu „Rocky”. Fascynował nas klimat Stanów Zjednoczonych - wspomina. 8 lat temu Alan Urbaniak uczęszczał na rekreacyjne treningi do klubu bokserskiego Prosna Kalisz. Z czasem je przerwał, ale w tym roku zdecydował się wrócić do zabawy z pięściarstwem. W najstarszym polskim mieście zaczął przymierzać się do przeszczepienia boksu na grunt pleszewski.